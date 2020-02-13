За первые два года войны в Донбассе Украина потеряла свыше 2,5 тысяч единиц боевой техники. Такие данные приводит Министерство обороны страны.
В ведомстве отметили, что наибольший урон нанесен подразделениям, эксплуатировавшим боевые машины пехоты (БМП).
"За два года боевых действий в Донбассе — с 2014-го по 2016-й — украинская армия потеряла 2576 единиц бронетехники, причем 391 из них безвозвратно. Больше всего потерь было среди боевых машин пехоты (БМП) — 1415 оказались повреждены, а 214 — уничтожены. Украинская армия также лишилась многих танков: 519 повреждены и 79 уничтожены. Кроме того, было повреждено и уничтожено 439 и 68 бронетранспортеров соответственно. Украинцы потеряли и другие виды бронированной техники", — сообщила информационно-консалтинговая компания Defence Express.
Ранее бывший глава военного ведомства Александр Турчинов, сообщил, что по подсчетам специалистов украинская армия за пять лет войны потеряла более 13 тысяч человек личного состава.
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