В текущем году начнутся серийные поставки новейших танков Т-90 "Прорыв" в войска. Ранее об этом уже сообщалось, однако журналисты решили удостовериться и обратились к руководству компании-производителя — "Уралвагонзавода".
Генеральный директор Александр Потапов подтвердил о старте серийных поставок, а вот о количестве умолчал:
"Объем — это тема не для внешнего мира", — заявил гендиректор.
Российские эксперты назвали два основных преимущества Т-900:
О могуществе новейшего российского танка говорят не только отечественные эксперты. Так, ранее американское издание The National Interest назвал "Прорыв" "смертоносным", а также отметил, что эта бронемашина имеет серьезный экспортный потенциал.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.