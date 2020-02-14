"Уралвагонзавод" заявил о начале серийных поставок Т-90М в 2020 году

В текущем году начнутся серийные поставки новейших танков Т-90 "Прорыв" в войска. Ранее об этом уже сообщалось, однако журналисты решили удостовериться и обратились к руководству компании-производителя — "Уралвагонзавода".

Генеральный директор Александр Потапов подтвердил о старте серийных поставок, а вот о количестве умолчал:

"Объем — это тема не для внешнего мира", — заявил гендиректор.

Легкие и недорогие

Российские эксперты назвали два основных преимущества Т-900:

легкость;

отличное соотношение "цена-качество".

На Западе оценили

О могуществе новейшего российского танка говорят не только отечественные эксперты. Так, ранее американское издание The National Interest назвал "Прорыв" "смертоносным", а также отметил, что эта бронемашина имеет серьезный экспортный потенциал.