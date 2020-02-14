Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" вернулся из двухмесячного плавания домой.
Экипаж встречали торжественно. После теплого приветствия особо отличившимся морякам вручили награды, а капитану корабля — жареного поросенка, как того требует традиция российского военного флота.
"Экипаж корабля торжественно встретили дома. Заместитель командующего Северным флотом, вице-адмирал Олег Голубев поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач, отметив, что североморцы готовы действовать, как в северных, так и в южных широтах. По традиции флота, командиру корабля капитану 1 ранга Александру Езееву вице-адмирал Олег Голубев вручил жареного поросенка. Отличившихся в походе моряков наградили за особые успехи", — сообщает пресс-служба Северного флота.
Руководство Северного флота отметило, что все задачи, которые были поставлены, выполнены. "Вице-адмирал Кулаков" доказал, что может ходить как северных, так и в южных морях.
"Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из Североморска 3 декабря 2019 г. За 72 дня корабль прошел более 14 тысяч морских миль через Баренцево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря. Вместе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" принял участие в совместном учении сил Северного и Черноморского флотов в январе в Черном море. БПК "Вице-адмирал Кулаков" — единственный из боевых кораблей Северного флота первого ранга, который прошел все моря — от Баренцева до Берингова. Экипаж корабля принял участие в обеспечении высадки сил морского десанта на необорудованное побережье в районе поселка Эгвекинот на Чукотке", — сообщили в пресс-службе Северного флота.
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