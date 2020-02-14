Североморцы готовы действовать в любых широтах

Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" вернулся из двухмесячного плавания домой.

Капитану — жареный поросенок, команде — награды

Экипаж встречали торжественно. После теплого приветствия особо отличившимся морякам вручили награды, а капитану корабля — жареного поросенка, как того требует традиция российского военного флота.

"Экипаж корабля торжественно встретили дома. Заместитель командующего Северным флотом, вице-адмирал Олег Голубев поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач, отметив, что североморцы готовы действовать, как в северных, так и в южных широтах. По традиции флота, командиру корабля капитану 1 ранга Александру Езееву вице-адмирал Олег Голубев вручил жареного поросенка. Отличившихся в походе моряков наградили за особые успехи", — сообщает пресс-служба Северного флота.

Руководство Северного флота отметило, что все задачи, которые были поставлены, выполнены. "Вице-адмирал Кулаков" доказал, что может ходить как северных, так и в южных морях.

Задачи выполнены на "отлично"