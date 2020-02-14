Украина хочет помочь НАТО в Афганистане

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что его страна готова предоставить любую помощь НАТО в ее миссии в Афганистане.

"Украине есть что предложить альянсу. Среди направлений министр обороны Украины выделил продолжение участия украинских военнослужащих в операциях под эгидой NATO, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на Востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечения безопасности в акватории Черного моря", — приводит сообщение главы Минобороны пресс-служба ведомства.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал щедрое предложение Украины. По его мнению, у страны нет ничего, что бы она могла предложить военному блоку и самому Афганистану. Прежде всего, отметил политолог, Киев должен разобраться со своим народом.

"Страшно представить. Вопрос в том, что Украина сама, с ее слов, "втянута" в конфликт, и, соответственно, все военные и дипломатические ресурсы направлены на то, чтобы привести к мирному урегулированию ту ситуацию, которая сложилась в Донбассе. Эти войска они хотят перебросить? Откуда они возьмут человеческий ресурс? О дипломатии вообще речи быть не может. Если Киев не способен договориться со своим народом, то какие дипломаты будут действовать в Афганистане?" — отметил Антон Бредихин.

Кроме того, эксперт указал на то, что Украина зря сотрясает воздух, говоря о НАТО. Возможности стать членом альянса у страны не было изначально.