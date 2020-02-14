Ударный дрон "Охотник" дополнят боеприпасом весом от 50 до 100 кг

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" получит новые боеприпасы. Боеголовки весом от 50 до 100 килограммов сделают перспективного разведчика еще более грозным и эффективным.

Новое оснащение произведено конструкторами компании "Тактическое ракетное вооружение". Об этом рассказал глава предприятия Борис Обносов.

"Работы по созданию боеприпасов ведутся достаточно активно, несколько тем "прорабатываются" в тесной кооперации с производителями беспилотника", — сказал глава компании.

Компания "Сухой" работает над усовершенствованием "Охотника"

Минобороны в 2011 году заключило контракт с компанией "Сухой" на создание перспективного ударного беспилотника. Через три года конструкторы представили первый макет машины, а уже в 2019 году "Охотник" совершил совместный полет с истребителей Су-57.