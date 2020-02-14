Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" получит новые боеприпасы. Боеголовки весом от 50 до 100 килограммов сделают перспективного разведчика еще более грозным и эффективным.
Новое оснащение произведено конструкторами компании "Тактическое ракетное вооружение". Об этом рассказал глава предприятия Борис Обносов.
"Работы по созданию боеприпасов ведутся достаточно активно, несколько тем "прорабатываются" в тесной кооперации с производителями беспилотника", — сказал глава компании.
Минобороны в 2011 году заключило контракт с компанией "Сухой" на создание перспективного ударного беспилотника. Через три года конструкторы представили первый макет машины, а уже в 2019 году "Охотник" совершил совместный полет с истребителей Су-57.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.