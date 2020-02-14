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Источник Правда.Ру

Россия проводит модернизацию советских торпед ВМФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Торпеды советского производства, которые отлично себя показали ранее, не будут списаны. Как сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов, в настоящий момент их модернизируют.

Он отметил, что его компания готова производить и новые боеприпасы для кораблей ВМФ, однако тут играют роль вопросы целесообразности и экономии.

"Хотелось бы больше активности по торпедному оружию, но тут уж сколько кораблей, столько и торпед. Такого количества, которое заказывал СССР, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, в настоящее время стоящие на вооружении и хорошо зарекомендовавшие себя, мы модернизируем. Есть еще и перспективная торпеда, название которой не хотел бы называть сейчас, пока заканчиваем по ней работы", — сказал руководитель ракетного предприятия.

Россия сокращает производство

Обносов указал на то, что Россия постепенно сокращает темпы производства оружия, очевидна тенденция к снижению гособоронзаказа.

"В плане военной продукции мы достаточно многогранны, и расширение нашего продуктового ряда позволяет не только держаться на плаву, но и наращивать объемы. Мы руководствуемся принципом: "Если новое оружие создается более эффективным по всем параметрам, оно обязательно попадает в гособоронзаказ". Так что пока заказы у нас сохраняются примерно на том же уровне", — сказал глава КТРВ.

Ранее Борис Обносов рассказал, что в российские войска скоро поступят новые торпеда и авиабомба.

Темы модернизация советские торпеды
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