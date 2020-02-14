"Адмирал Кастонов", головной фрегат класса 22350, отправился в северное Баренцево море для новых испытаний. В этот раз экипаж опробует свою артиллерию.
В пресс-службе Северного флота сообщили о задачах корабля.
«Стрелять фрегат будет по морской цели. Для поражения щита экипаж применит артиллерийскую установку А-192, а также скорострельный зенитный артиллерийский комплекс "Палаш"», — сообщил глава пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
В северных широтах "Адмирал Касатонов" уже применял в учебных целях:
- комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".
Во время этих учений самолеты Су-24 и Ан-26 играли роль условного противника и тестировали РЭБ корабля на различных высотах и дистанциях.
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