"Адмирал Касатонов" в Баренцевом море испытает артиллерию

"Адмирал Кастонов", головной фрегат класса 22350, отправился в северное Баренцево море для новых испытаний. В этот раз экипаж опробует свою артиллерию.

В пресс-службе Северного флота сообщили о задачах корабля.

«Стрелять фрегат будет по морской цели. Для поражения щита экипаж применит артиллерийскую установку А-192, а также скорострельный зенитный артиллерийский комплекс "Палаш"», — сообщил глава пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Что уже испытали на прочность

В северных широтах "Адмирал Касатонов" уже применял в учебных целях:

комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".

Во время этих учений самолеты Су-24 и Ан-26 играли роль условного противника и тестировали РЭБ корабля на различных высотах и дистанциях.