У замглавы ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у заместителя начальника регионального УГИБДД 22 квартиры, стоимость которых оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

"Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы", — говорится в сообщении надзорного ведомства региона.

Как говорят в прокуратуре, полицейский пока не предоставил доказательств того, что совершал сделки купли-продажи на законные доходы. Это является основанием для передачи недвижимости в доход государства.