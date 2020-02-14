Замглавы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал, для чего создан Российско-сербский гуманитарный центр под Белградом.

В минувшем году в Центре сменили руководство, а также провели несколько учебных курсов. Сейчас обсуждается план дальнейшей работы.

"В целом план достойный, и я уверен, что если мы его реализуем, это значительно укрепит как Сербию, так и Россию, и регион в плане безопасности от пожаров, ЧС и стихийных бедствий. Дело не в статусах и юридических подходах, а в формировании облика насыщенного конкретными делами этого центра. У центра, с нашей точки зрения, большая перспектива, и Международная организация гражданской обороны (чьим учебным центром он стал в 2019 году) это подтвердила, в нее входят 59 стран, и если сюда будут приезжать на обучение, это станет расширением границ", — заявил замглавы МЧС РФ.