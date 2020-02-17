Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных

Стратегическая трасса Дамаск — Алеппо в Сирии целиком перешла под контроль правительственных войск.

российские военные сопровождают турецкую автоколонну

После поражения, которое потерпели протурецкие военные формирования, сейчас осуществляется вывод войск, оказавшихся в окружении.

Военный корреспондент Олег Блохин, заснял на видео, как турецкая военная техника покидает зону боевых действий. Колонну сопровождают российские военнослужащие.

"Картина маслом. Военная полиция России конвоирует турок на трассе М5", — говорит военкор за кадром.

На видео по трассе Дамаск — Алеппо во главе колонны едет бронеавтомобиль "Тигр", за ним — турецкие бронемашины Kirpi со спецназом и грузовики, замыкает кавалькаду военный КамАЗ ВС РФ.

Напомним, что на фоне обострения обстановки в Сирии российскому послу в Турции стали поступать угрозы. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.