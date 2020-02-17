В России по-новому стали красть персональные данные

Россиян предупреждают о том, что в ближайшее время в стране может начаться эпидемия краж персональных данных с мобильных устройств. По новой технологии злоумышленники используют анонимность ресурсов и информационную неграмотность пользователей.

Компании ищут третьих лиц, которые предоставляют сервисы по определению телефонных номеров. Они предлагают владельцам сайтов вставить на страницу какой-либо код. После того, как пользователь зашел на ресурс с мобильного устройства, определяется его номер, а затем человека начинают атаковать рекламным спамом.

О новом виде захвата персональных данных "Известиям" рассказали специалисты российских IT-компаний, в частности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным", — сказал Владимир Ульянов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Google получил персональные данные миллионов пациентов без их ведома.