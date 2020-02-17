В России планируют разработать ракету класса "воздух-воздух" специально для нейтрализации авиакомплексов радиообнаружения и наведения. Предполагается, что эти же боеприпасы эффективно будут применяться для разведки и обнаружения целей.
- AWACS (Airborne Warning and Control System) — на Западе;
- ДРЛОиУ (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) — в России.
Об этом пишет Military Watch, уточняя, что ракету для нейтрализации разведчиков в небе будет создавать российско-индийская компания BrahMos Aerospace.
"Индия давно интересовалась передовыми боеприпасами, которые можно отнести к классу "убийц AWACS", и вооружила российскими ракетами К-100 свои истребители Су-30МКИ", — отмечает издание.
Автор статьи указал на то, что разработка нового вида вооружения будет ориентирована в том числе и на технологии Р-37М. Устанавливать ее планируется на Су-30МКИ, стоящие на вооружении в Индии. Они также могут взаимодействовать с новым радаром "Ирбис-Э".
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