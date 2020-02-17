Против разведчиков в небе: Су-30 получит новую гиперзвуковую ракету

В России планируют разработать ракету класса "воздух-воздух" специально для нейтрализации авиакомплексов радиообнаружения и наведения. Предполагается, что эти же боеприпасы эффективно будут применяться для разведки и обнаружения целей.

Самолеты-разведчики имеют аббревиатуру:

AWACS (Airborne Warning and Control System) — на Западе;

ДРЛОиУ (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) — в России.

Об этом пишет Military Watch, уточняя, что ракету для нейтрализации разведчиков в небе будет создавать российско-индийская компания BrahMos Aerospace.

"Индия давно интересовалась передовыми боеприпасами, которые можно отнести к классу "убийц AWACS", и вооружила российскими ракетами К-100 свои истребители Су-30МКИ", — отмечает издание.

Автор статьи указал на то, что разработка нового вида вооружения будет ориентирована в том числе и на технологии Р-37М. Устанавливать ее планируется на Су-30МКИ, стоящие на вооружении в Индии. Они также могут взаимодействовать с новым радаром "Ирбис-Э".