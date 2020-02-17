На Кубе появится база ядерных подлодок РФ?

Российские военные во время недельного визита на остров Свободы проведут инспекцию флота. Речь идет о восстановлении кубинских ВМС и сотрудничестве стран в части улучшения оборонного потенциала.

Кубу с шестидневным визитом посетит главком Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов. По словам официального представителя ВМФ РФ Игоря Дыгало, запланированы встречи с руководством оборонного ведомства Республики Куба, на которых будут обсуждаться вопросы укрепления флота, а также модернизации портов с возможностью их использования субмаринами РФ.

Появится ли база подлодок РФ на Кубе?

Эксперты отмечают, что не исключены обсуждения открытия «закрытой российской базы на Кубе, если такой вопрос будет обсуждаться на фоне обострения ситуации вокруг этой страны» Об этом косвенно намекал СМИ после визита на Кубу в октябре 2019 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев, напомнивший о том, что на Кубе размещалась бригада российских военных.

Напомним, недавно посол РФ на Кубе Андрей Гуськов заявил, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала страны Речь идет о кредите Гаване на сумму свыше 1 млрд евро. Гуськов подчеркнул,что Куба располагает советской военной техникой, и обновить арсенал можно достаточно легко.

Ранее руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уже обсуждало сотрудничество в области морского транспорта, в том числе возможность модернизации портовой инфраструктуры Кубы. А за несколько лет до этого российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ предлагает разместить на Кубе наземную станцию ГЛОНАСС и создать на острове транспортный хаб. По эти цели РФ собиралась модернизировать морской порт Мариэль и построить современный аэропорт с грузовым терминалом. Построенную недавно станцию ГЛОНАССв ввели в действие в октябре в 2019 года.

Что касается военной инфраструктуры острова, председатель ЦК Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков напомнил, что еще советские "атомоходы периодически заходили в закрытый кубинский порт Сьенфуэгос для пополнения запасов и отдыха, что вызывало у американцев ярость". Сегодня Сьенфуэгос вновь объявлен закрытой зоной. С учетом того,что там расположена довольно глубоководная бухта глубиной до 600 м глубины, ее использование является вопросом времени и инфраструктуры.

Российские корабли возде Куббы уже сегодня периодически появляются. По этому поводу командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис высказался в том духе, что территорию больше нельзя "рассматривать как район, в котором отсутствует какая-либо угроза". Американские корабли, выходя с базы ВМС в Норфолке, не могут считать себя защищенными а корабли США в Атлантике лишены прежней свободы маневра.

Чем российская база подлодок на Кубе грозит США?

«Восточное побережье США, как и западное, никогда не было и не будет безопасным убежищем для американских подводных лодок», - подлил масла в огонь экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко. ВМФ РФ недавно получили новейшие атомные лодки проектов «Ясень-М» и «стратеги» «Борей-А», а также ракеты типа «Калибр». Так что американцам есть о чем беспокоиться.