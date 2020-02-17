США запустили из-под воды баллистическую ракету Trident II

США запустили с подводного корабля "USSMaine" (SSBN-741) ракету Trident II. Испытательный запуск состоялся у берегов Калифорнии, сообщается в Twitter Военно-морских сил Соединенных Штатов.

"Запланированный испытательный полет ракеты "Трайдент II" с подводной лодки "USSMaine" (SSBN-741), баллистической ракеты класса "Огайо", состоялся у побережья Сан-Диего, штат Калифорния, 12 февраля", говорится в сообщении U. S. Navy в Twitter.

Отмечается, что тесты были вполне безопасными, поскольку носитель не был оснащен боезарядом. Зато это позволило американским военным уточнить некоторые функциональные особенности, более полно определить надежность и точность ракеты.

Что за ракета

В классификации Пентагона сказано, что МБР Trident II — это баллистическая межконтинентальная ракета. Кроме американских подводных кораблей ею оснащаются также субмарины Великобритании.