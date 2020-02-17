Вертолет Ка-52М получит ракету с дальностью 100 километров

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" сможет "доставать" цели на расстоянии до ста километров благодаря новой крылатой ракете "изделие 305". Об этом рассказали в кругах, близких к военному ведомству.

"Модернизированный Ка-52М сможет нести новейшие крылатые ракеты "изделие 305". Эта вертолетная КР способна эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику, на дистанции до 100 км", — рассказал источник в военно-промышленном комплексе.

Испытания пройдены, характеристики известны

Как говорят открытые источники со ссылкой на те или иные ведомства, новая ракета прошла тестирования в боевых условиях в Сирии. Они показали, что дальность полета ракеты составляет около 100 километров, которые она преодолевает с помощью инерциальной системы навигации, а в непосредственной близости от цели переходит в режим самонаведения.

Кроме новой дальнобойной ракеты "Аллигатор" имеет: