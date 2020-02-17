Второй полет и запуск в серию: в апреле запустят производство Ил-112

Глава ПАО "Ил" Юрий Грудинин сообщил о том, что второй полет легкого транспортного самолета Ил-112 состоится в апреле 2020 года. Серийное производства будет запущено сразу же после испытаний на Воронежском предприятии.

"В апреле-месяце поднимаем первую машину Ил-112 на Воронежском заводе, тут же организовываем серийное производство самолета Ил-112 на Воронежском предприятии", — сказал Грудинин.

"Ил" выиграл конкурс на производство транспортного самолета

В минувшем году из сообщения ПАО "Ил" стало известно, что серийное производство транспортника для нужд Минобороны стартует в 2022 году. Проектирование столь сложной машины заняло почти 20 лет.

После проведенного тендера конкурсная комиссия приняла проект, представленный компанией "Ил". Сегодня образец прошел первые летные испытания и готов отправиться в серию.