ИноСМИ запустили "информационного карасика" о ГРУ в Ирландии

Военный эксперт Михаил Ненашев вывел на чистую воду "газетного карасика" о ГРУ в Ирландии. Напомним, ранее стало известно о том, что службы безопасности этой страны считают, что Россия якобы отправила к ее берегам исследователей морских глубин. Предполагаемая цель — поиск подводных коммуникаций связи между Европой и США.

Подводные лодки в степях Швеции

«Это примерно та же история, что поиски шведами у своих берегов наших подводных лодок. Как мы помним, за шестьдесят лет поисков шведы не нашли даже, скажем, элементов изоляции с корпусов подлодок. Ирландцы, я готов держать пари, тоже ничего не обнаружат и через шестьдесят лет. Это просто делается вброс, чтобы показать, что Ирландия, как и ее "старшие товарищи", тоже борется с "российской угрозой"», — полагает Михаил Ненашев.

Михаил Ненашев в эфире радио Sputnik призвал не относиться серьезно к этой информации.

Это просто "белый шум"

Другая цель распространения явного фейка — создание информационного шума вокруг России.

"Это газетная утка, а учитывая, что речь идет о воде, то можно назвать ее "газетным карасиком", которого они там ловят и поднимают вокруг этого информационный шум. С профессиональной точки зрения понятно, что нет никакой необходимости заниматься такого рода исследованиями по поводу подводных кабелей. И все, кто в этом разбирается, могут по этому поводу только иронично улыбаться", — заключил Михаил Ненашев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о "поиске по пузырям" российской подлодки у берегов Швеции.