Пентагон урезал траты на модернизацию самого дорогого бомбардировщика

Соединенные Штаты отказались от одной из основных программ Пентагона — модернизации самого дорогого военного самолета — B-2. Ранее предполагалось, что машина будет иметь ключевую роль в возможном противостоянии США с Россией и Китаем.

Планы стали менее амбициозными

Бюджетный запрос ВВС США на 2021 год более не содержит планов по модернизации оборонительных систем и вооружения бомбардировщика. Планы стали куда как менее амбициозными.

"Вместо этого ВВС США планируют вложить около $155 млн в модернизацию кабины В-2, которая будет включать в себя более продвинутый графический процессор и модернизированные дисплеи", — пишет Defense News.

Экономия 327,9 миллионов

"Задержки с принятием на вооружение стратегического бомбардировщика B-2, модернизированного до уровня DMS-M, снизили рентабельность инвестиций в этот проект", — объяснили в ВВС США.

Тем не менее полностью отказываться от машины Пентагон не собирается. Известно, что военные продолжают "осваивать" выделенные ранее 1,3 млрд на модернизацию B-2, включая вооружение.