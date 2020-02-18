"Белые лебеди" в черном небе: на видео попали Ту-160 в суровых условиях

Стратегические ракетоносцы Ту-160, которые называют "Белый лебедь", в очередной раз показали, на что они способны. Минобороны опубликовало кадры полета "железных птиц" в тяжелейших условиях.

Учения Ту-160 в сложных условиях

На кадрах — испытательные полеты, прошедшие в Саратовской области. Всего в маневрировании приняли участие более десяти экипажей, которые маневрировали на различных высотах. Главная задача, которую с успехом выполнили ракетоносцы — преодоление средств противовоздушной обороны предполагаемого противника.

Тяжелые погодные условия не помешали

В военном ведомстве отметили, что условия в небе оставляли желать лучшего — высокая облачность, осадки и сильнейшие порывы ветра. Однако это не помешало ракетоносцам выполнить поставленные задачи и показать отличную работу даже в таком "черном небе".