Стратегические ракетоносцы Ту-160, которые называют "Белый лебедь", в очередной раз показали, на что они способны. Минобороны опубликовало кадры полета "железных птиц" в тяжелейших условиях.
На кадрах — испытательные полеты, прошедшие в Саратовской области. Всего в маневрировании приняли участие более десяти экипажей, которые маневрировали на различных высотах. Главная задача, которую с успехом выполнили ракетоносцы — преодоление средств противовоздушной обороны предполагаемого противника.
В военном ведомстве отметили, что условия в небе оставляли желать лучшего — высокая облачность, осадки и сильнейшие порывы ветра. Однако это не помешало ракетоносцам выполнить поставленные задачи и показать отличную работу даже в таком "черном небе".
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