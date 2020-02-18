В США высоко оценили огневую мощь "Адмирала Касатонова"

Американские военные обозреватели заинтересовались возможностями российского фрегата "Адмирал Касатонов". Издание Military Watch посвятило этому новейшему кораблю ВМС РФ публикацию.

В США заинтересовались информацией о том, что новый военный надводный корабль передадут на вооружение ВМФ РФ в 2020 году. Напомним, такое заявление сделало руководство предприятия-производителя.

"Он является самым тяжелым надводным боевым кораблем, произведенным Россией после распада Советского Союза. Фрегат водоизмещением 4500 тонн имеет 48 вертикальных пусковых ячеек (16 для противокорабельных ракет и 32 для ЗУР)", — отмечает автор статьи.

Он высказал мнение, что такого количества вооружения более чем достаточно для корабля таких размеров.

"По огневой мощи, к примеру, он превосходит тяжелые эсминцы ВМС Великобритании класса 45, хотя те более чем в два раза его больше", — отмечает эксперт.

По мнению американского обозревателя "Адмирал Касатонов" — пример наметившейся тенденции, которая подразумевает оснащать довольно легкие корабли большим арсеналом.