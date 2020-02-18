Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35

Новейший российский самолет фронтовой авиации Су-57 обладает рядом преимуществ перед самолетами своего класса. Например, по словам главного конструктора Су-57 Михаила Стрельца, его истребитель имеет лучшие характеристики по некоторым параметрам по сравнению с американскими F-22 и F-35.

"В частности, F-22 создавался для завоевания превосходства в небе. А Су-57 может наносить и наземные ракетные удары", — отмечал конструктор.

Слова Стрельца приводит в новой публикации военный аналитик Дмитрий Литовкин. Он отмечает, что Су-57 во многом уникален.

"Среди других преимуществ Су-57 отмечается возможность работать с тяжелым беспилотником "Охотник". К слову, взаимодействие летчиков с дронами активно отрабатывается и на Западе. Пока дрон находится на стадии испытаний", — напомнил эксперт.

К слову, Су-57 — единственный в мире истребитель, который облает не имеющей аналогов системой нейтрализации и противодействия ракетам с инфракрасным наведением DIRCM.