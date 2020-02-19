Минобороны опубликует все номера фронтовой газеты "Красная звезда"

Хроника фронтовых дней, зафиксированная на страницах газеты "Красная звезда", будут опубликованы Министерством обороны РФ.

К 75-летию Великой Победы Минобороны РФ опубликует все выпуски "Красной звезды". Сейчас кое-что можно найти в открытом доступе — 1400 выпусков издания, вышедших из печати до 18 февраля 1945 года.

В их числе — номер периодического издания, в котором говорится о нападении Германии на СССР без объявления войны, а также выпуск, в котором подробно описывается освобождение Ленинграда от блокады.

Легендарная и любимая "Звездочка"

Бойцы на фронте с нетерпением ждали появления нового номера.

"Красную звезду" доставляли на передовую вместе с боеприпасами и продовольствием. Читали коллективно, вслух. В годы войны в газете работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов", — передает "Первый канал".

Известно, что бойцы воспринимали как награду появление своего имени в "Красной звезде".