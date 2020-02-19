Оккупация и неприкрытый грабеж: Баранец о действиях США в Сирии

США в Сирии занимаются расхищением природных богатств Арабской Республики. Прежде всего, американцев интересуют нефтяные месторождения. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С одной стороны, месторождения нефти, территория, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда", — отметил генерал армии.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik согласился со словами главы оборонного ведомства и пояснил, почему американцы точечно выбирают места дислокации. Он указал на то, что американцы присутствуют на территории Сирии без разрешения Дамаска, то есть незаконно.

"Все их действия (американцев — ред.) похожи на действия оккупантов. Их борьба с ИГИЛ* оказалась фальшивой: они не бомбили террористов, а под шумок испытывали новые боеприпасы и ракеты. Американское присутствие в Сирии было бы призраком, если бы не базы, которые они обосновали там. Они захватили несколько регионов, насыщенных гигантскими запасами нефти, привязали к этим районам свои подразделения и начали выкачивать сирийскую нефть и продавать ее. Фактически они занимаются контрабандой. Если посмотреть на карту природных богатств Сирии, то можно обнаружить, что их базы привязаны к самым "жирным" нефтеносным районам. Это и задерживает Трампа (в его решении вывести войска из Сирии, — ред.). По всем международным правилам это — очевидная оккупация. И да, это неприкрытый грабеж суверенного государства", — сказал Виктор Баранец.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что американцы поставляют оружие боевикам в Сирии.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ.