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Норвежский шпион раскритиковал спецслужбы своей страны

Силовые структуры » ФСБ

Норвежский шпион Фруде Берг, который в России осужден в шпионаже, раскритиковал власти своей страны, которые, по его убеждению, должны прекратить использовать граждан соседних с Россией стран в своих целях.

"Они (власти Норвегии — ред.) должны делать свою работу, но пусть они используют для этого правильных людей. Так поступать нельзя", — заявил он, подчеркнув, что спецслужбы делают важную работу как для Норвегии, но надо делать это корректно.

Обида и возмущение на разведку

Берг пояснил, что приятель попросил его отправить по почте бандероль с деньгами, пока он был в России. Мужчина утверждает, что не знал о настоящем содержимом письма — секретных сведениях.

"Долго чувствовал себя так, будто меня подставили", — признался норвежец.

В прошлом году норвежца Фруде Берга, а также двоих литовских граждан обменяли на граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Берга российские власти приговорили за шпионаж в пользу Норвегии к 14 годам колонии.

Его обвинили в том, что он за денежное вознаграждение собирал для Осло секретные сведения о кораблях подводного флота РФ.

Темы шпион россия норвегия фруде берг
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