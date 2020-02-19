Норвежский шпион Фруде Берг, который в России осужден в шпионаже, раскритиковал власти своей страны, которые, по его убеждению, должны прекратить использовать граждан соседних с Россией стран в своих целях.
"Они (власти Норвегии — ред.) должны делать свою работу, но пусть они используют для этого правильных людей. Так поступать нельзя", — заявил он, подчеркнув, что спецслужбы делают важную работу как для Норвегии, но надо делать это корректно.
Берг пояснил, что приятель попросил его отправить по почте бандероль с деньгами, пока он был в России. Мужчина утверждает, что не знал о настоящем содержимом письма — секретных сведениях.
"Долго чувствовал себя так, будто меня подставили", — признался норвежец.
В прошлом году норвежца Фруде Берга, а также двоих литовских граждан обменяли на граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Берга российские власти приговорили за шпионаж в пользу Норвегии к 14 годам колонии.
Его обвинили в том, что он за денежное вознаграждение собирал для Осло секретные сведения о кораблях подводного флота РФ.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.