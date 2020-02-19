Еще один почтовый сервис заблокировали в России за письма о минировании

Еще один почтовый сервис, зарегистрированный в иностранном государстве, на сей раз в Германии, заблокировали по ходатайству ФСБ.

В конце прошлого года на территории России прошла очередная волна эвакуаций по ложным сообщениям о минировании. В нынешнем году это продолжилось. Сотрудники ФСБ приложили все усилия, чтобы найти ресурс, с которого пытаются раскачать ситуацию в стране.

"В целях предотвращения рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами минированияс 14 февраля осуществляется ограничение доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам сервиса Tutanota. com", — говорится в заявлении пресс-центра ФСБ России.

Более 60 "писем несчастий"

Как рассказали в ФСБ, всего с почтовых сервисов ресурса Tutanota. com, зарегистрированного в ФРГ, было отправлено 62 сообщения с угрозами о минировании. В них говорилось о 206 якобы заминированных государственных и социально значимых объектах в Петербурге. Властям пришлось эвакуировать детские сады и суды.