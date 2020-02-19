Су-35 против F-15EX: сравнение российского и американского истребителей

Эксперт издания Military Watch сравнил российский и американский истребители Су-35 и F-15EX и пришел к выводу, они "одинаково сложны".

Индия объявила тендер на приобретение истребителей. Среди участников конкурса

американские самолеты,

российские истребители,

европейские образцы.

Из всего ряда аналитик издания выделил два — российский Су-35 и американский F-15EX. Оба самолета пошли глубокую модернизацию со времен холодной войны, когда они встали в строй своей воной авиации.

Есть много схожего в этих двух экземлярах.

Оба оснащены двумя двигателями.

Способны работать на больших высотах.

Имеют исключительно большую дальность полета.

Эти характеристики позволяют истребителям решать множество задач: почти без труа проникать в зону, контролируемую противником, использовать различные боеприпасы, поражать цели не только в воздухе, но и на земле.

Есть незначительное преимущество у американского образца — в скорости. F-15EX может развивать скорость до 2,5 Маха, а Су-35 — до 2,25 Маха. Российский же самолет может похвастаться более мощным, чем у американского, радаром, который действует в радиусе 400 километров.

В целом, считает обозреватель, оба образца "одинаково сложны".