Простая до абсурда: американец восхитился советской гаубицей Д-30

Советская гаубица Д-30 восхитила автора блога об оружии, американца Яна Макколлума. Он испытывал орудие в пустыне, одолжив его у владельца Д-30 — одной из местных компаний.

Пробьет и танк

Он отметил, что образец советской техники имеет совершенно иную конструкцию, чем у моделей этого класса других производителей. Благодаря лафету с тремя станинами, которые широко раскладываются, а также колесам, которые поднимаются в развернутом положении, можно почти мгновенно менять направление огня. Это, по мнению блогера, самое большое преимущество.

Удивился автор и возможности Д-30 становиться противотанковым орудием благодаря возможности бить прямой наводкой.