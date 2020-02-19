Советская гаубица Д-30 восхитила автора блога об оружии, американца Яна Макколлума. Он испытывал орудие в пустыне, одолжив его у владельца Д-30 — одной из местных компаний.
Он отметил, что образец советской техники имеет совершенно иную конструкцию, чем у моделей этого класса других производителей. Благодаря лафету с тремя станинами, которые широко раскладываются, а также колесам, которые поднимаются в развернутом положении, можно почти мгновенно менять направление огня. Это, по мнению блогера, самое большое преимущество.
Удивился автор и возможности Д-30 становиться противотанковым орудием благодаря возможности бить прямой наводкой.
"Вполне понятно, почему поступившая в советскую армию в начале 1960-х годов гаубица стала очень популярна во всем мире и до сих пор используется десятками стран. Она проста в применении, несмотря на трудоемкую процедуру развертывания, и высокоэффективна для поражения разных сил противника, — резюмировал автор", — констатировал блогер.
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