Мужчины и женщины в финской армии будут жить в одной казарме

В Финляндии решили поселить юношей и девушек, призванных в армию, в одну казарму. Правда места общего пользования — душевые кабины и туалеты останутся дифференцированными.

Это эксперимент, который в армии Финляндии будет проходить в 2020–2021 годах. Уточняется, что "обязаловки" не будет: проживание в общей казарме — дело добровольное. Даже если военнослужащий согласится на эксперимент, а потом разочаруется, он всегда может вернуться в помещение, где проживают солдаты его пола.

Уравнять права и искоренить дискриминацию

Инициировал проведение такого эксперимента Финский Союз военнослужащих. Там считают, что объединение казарм позволит сократить дискриминацию в рядах военнослужащих.

Стоит отметить, что финские военнослужащие получили раздельное мужчин и женщин только в 1995 году.

В Финляндии ежегодно на военную службу призывают порядка 40 тысяч юношей и девушек в равных долях. Правда, если молодые люди обязаны отдать долг Родине, то девушки идут в армию добровольно.