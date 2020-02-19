Источники в военно-дипломатических кругах сообщили СМИ, что 18 февраля к самолету главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу приблизился беспилотник неизвестного происхождения. В сообщении говорится о том, что дрон принадлежит одной из стран НАТО.
В момент приближения беспилотного аппарата к самолету Шойгу, он пролетал над Косово. Расстояние между министерским лайнером и дроном максимально сократилось на 150 километров.
После обнаружения объекта в небо подняли сербские МиГ-29 для подстраховки — при необходимости они должны были отогнать объект. Хотя ранее сообщалось, что эти истребили сопровождали самолет Сергея Шойгу в качестве почетного эскорта.
Точно сказать, что за беспилотник сблизился с лайнером российского министра, не представляется возможным. Предположительно, это был БПЛА MQ-9 Reaper или RQ-4.
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