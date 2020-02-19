Боевая саранча поступит на службу в армию США

Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого сделали из саранчи киборгов для поиска взрывчатых веществ.

Исследователи Вашингтонского университета опубликовали статью, в которой рассказали об эксперименте, который показал, что "боевые кузнечики" могут встать в ряды сотрудников саперной службы.

"Подход, действительно, осуществим и может обеспечить быстрое и надежное различение между парами различных взрывоопасных химических веществ", — заявляют ученые Вашингтонского университета.

Кузнечики-киборги

Идея в том, чтобы подключать к нервной системе саранчи специальную электронику, которая способна регистрировать реакцию насекомого на внешние раздражители, например, те или иные химические вещества.

Принцип основан на очень чувствительной обонятельной системе саранчи

"Полученное гибридное биоэлектрическое изделие превосходит имеющиеся системы по спектральным характеристикам", — говорится в статье.

Отметим, что это исследование финансировало командование ВМС США.