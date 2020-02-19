Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого сделали из саранчи киборгов для поиска взрывчатых веществ.
Исследователи Вашингтонского университета опубликовали статью, в которой рассказали об эксперименте, который показал, что "боевые кузнечики" могут встать в ряды сотрудников саперной службы.
"Подход, действительно, осуществим и может обеспечить быстрое и надежное различение между парами различных взрывоопасных химических веществ", — заявляют ученые Вашингтонского университета.
Идея в том, чтобы подключать к нервной системе саранчи специальную электронику, которая способна регистрировать реакцию насекомого на внешние раздражители, например, те или иные химические вещества.
"Полученное гибридное биоэлектрическое изделие превосходит имеющиеся системы по спектральным характеристикам", — говорится в статье.
Отметим, что это исследование финансировало командование ВМС США.
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