Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО

Российские бомбардировщики Ту-22МЗ дальней авиации ВКС выполнили плановый полет над акваторией Черного моря.

Видео взлета самолетов и их полета над нейтральными водами публикует ТК "Звезда".

Как рассказали в Министерстве обороны, Ту-22М3, сопровождаемые истребителями, базирующимися в ЮВО, пролетели над морем примерно 4,5 тысячи км.