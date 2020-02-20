Российские бомбардировщики Ту-22МЗ дальней авиации ВКС выполнили плановый полет над акваторией Черного моря.
Видео взлета самолетов и их полета над нейтральными водами публикует ТК "Звезда".
Как рассказали в Министерстве обороны, Ту-22М3, сопровождаемые истребителями, базирующимися в ЮВО, пролетели над морем примерно 4,5 тысячи км.
"Этот полет, равно как и все остальные, выполнялся строго в соответствии с требованиями Международных правил использования воздушного пространства", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.