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Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские бомбардировщики Ту-22МЗ дальней авиации ВКС выполнили плановый полет над акваторией Черного моря.

Видео взлета самолетов и их полета над нейтральными водами публикует ТК "Звезда".

Как рассказали в Министерстве обороны, Ту-22М3, сопровождаемые истребителями, базирующимися в ЮВО, пролетели над морем примерно 4,5 тысячи км.

"Этот полет, равно как и все остальные, выполнялся строго в соответствии с требованиями Международных правил использования воздушного пространства", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

вкс россии полет над черным морем бомбардировщики ту-22мз
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