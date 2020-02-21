Сирийские СМИ: боевики пытались сбить российский Су-24 в Идлибе

Протурецкие боевики в сирийской провинции Идлиб предприняли попытку сбить российский бомбардировщик Су-24.

Wow, looks like Russian Su-24 somewhere over Idlib was targeted by MANPADS launched by FSA, but didn’t reach it's target. pic.twitter.com/BRl95F51p8 — Status-6 (@Archer83Able) February 20, 2020

Об этом со ссылкой на видео, размещенное в интернет, сообщает канал al-masdar.

На видеокадрах, снятых рукой непрофессионального оператора - по-видимому из числа самих боевиков - видно, как российский бомбардировщик уклоняется от пущенной с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса ракеты.

Напомним, что не далее, как на прошлой неделе сообщалось о том, что Турция передала боевикам, воюющим против правительственных войск Сирии американские ПЗРК.