Протурецкие боевики в сирийской провинции Идлиб предприняли попытку сбить российский бомбардировщик Су-24.
Об этом со ссылкой на видео, размещенное в интернет, сообщает канал al-masdar.
На видеокадрах, снятых рукой непрофессионального оператора - по-видимому из числа самих боевиков - видно, как российский бомбардировщик уклоняется от пущенной с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса ракеты.
Напомним, что не далее, как на прошлой неделе сообщалось о том, что Турция передала боевикам, воюющим против правительственных войск Сирии американские ПЗРК.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.