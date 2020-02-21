Российский военный спутник "Меридиан-М" выведен на орбиту

Военный спутник России запущен в космос 20 февраля. Его подхватили для управления в наземном центре. "Меридиан" — это спутник связи, который повысит степень связи с помощью использования более широкого диапазона частот, чем у его предшественников — "Радуги" и "Молнии".

"Использование спутников "Меридиан" на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот", — сказано в комментарии Минобороны РФ.

На орбиту военный спутник связи отправила ракета "Союз". Пуск произвели с космодрома "Плесецк" (Архангельская область). Запуск предыдущего такого аппарата состоялся летом прошлого года. Планируемый срок службы космической техники — семь лет.