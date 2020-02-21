Израиль купит больше F-35 ради С-400 и С-300

Израиль закупит у США дополнительные истребители F-35 для противодействия российским С-400, приобретенным соседними странами.

Как пишет Breaking Defense, ссылаясь на оборонное ведомство Израиля, будет изменена схема работы истребителей.

"Вторые самолеты станут переносчиками ударного оружия, тогда как первые послужат для целеуказания", — написали журналисты.

Против С-400

Один из сценариев, при котором могут пригодиться дополнительные F-35 предполагает противодействие российским системам С-400.

"Первый (сценарий — ред.) предполагает атаку целей на территории Сирии, защищаемых зенитными ракетными системами (ЗРС) С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" российского производства. Такая ЗРС может быть оперативно транспортирована к району конфликта или соответствующим приграничным территориям, к чему должны быть готовы израильские летчики", — уточняет журнал намерения Израиля.

О первом в мире боевом применении F-35 Lightning II еврейское государство заявило в 2018 году.