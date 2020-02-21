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Комплекс "Сатана" опередил время на полвека

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня день рождения у самого грозного и могущественного оружия на Земле — ракеты Р-36М "Сатана". Эксперты говорят, что это вооружение, появившееся 47 лет назад, опередило время минимум на полвека.

Самые совершение технологии для своего времени

Создатели "Сатаны" дали ему то, чего не было в аналогичных ракетах других государств. Эти технологии и сейчас считаются суперсовременными:

  • холодный "минометный" старт;
  • средства преодоления ПРО;
  • двигатели с отклоняемым вектором тяги;
  • маневрирующие боевые блоки.

Нереальная дальность и ошеломляющая мощность

Дальность полета Р-36М — 16 тысяч километров, то есть, по сути, эта ракета способна доставить боезаряд в любую точку на территории предполагаемого противника. Мощность боеголовки составляет 25 мегатонн. Этого хватит, чтобы уничтожить целый город.

Темы р-36м сатана оружие россии
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