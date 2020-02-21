Сегодня день рождения у самого грозного и могущественного оружия на Земле — ракеты Р-36М "Сатана". Эксперты говорят, что это вооружение, появившееся 47 лет назад, опередило время минимум на полвека.
Создатели "Сатаны" дали ему то, чего не было в аналогичных ракетах других государств. Эти технологии и сейчас считаются суперсовременными:
- холодный "минометный" старт;
- средства преодоления ПРО;
- двигатели с отклоняемым вектором тяги;
- маневрирующие боевые блоки.
Дальность полета Р-36М — 16 тысяч километров, то есть, по сути, эта ракета способна доставить боезаряд в любую точку на территории предполагаемого противника. Мощность боеголовки составляет 25 мегатонн. Этого хватит, чтобы уничтожить целый город.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.