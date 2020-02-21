Оренбургский военный получил беспрецедентно большую жилищную субсидию

Мотострелок, который проходит службу в Оренбуржье, Бахром Хидоятов, получил беспрецедентно большую жилищную субсидию в размере 17,5 млн рублей.

Хидоятов имеет выслугу более 24 лет, сейчас служит по контракту в звании старшины, прошел "горячие очки". Что касается его семейного положения, то он — многодетный отец, воспитывающий шестерых детей.

На таких надо равняться

В командовании второй армией указали на то, что военнослужащие-многодетные отцы, получают субсидию вне очереди. Улучшение демографической ситуации — в приоритете.

"Нам важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя особенными, чтобы другие могли на них равняться", — сказали в представительстве Минобороны.

Куда потратить миллионы