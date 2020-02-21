Мотострелок, который проходит службу в Оренбуржье, Бахром Хидоятов, получил беспрецедентно большую жилищную субсидию в размере 17,5 млн рублей.
Хидоятов имеет выслугу более 24 лет, сейчас служит по контракту в звании старшины, прошел "горячие очки". Что касается его семейного положения, то он — многодетный отец, воспитывающий шестерых детей.
В командовании второй армией указали на то, что военнослужащие-многодетные отцы, получают субсидию вне очереди. Улучшение демографической ситуации — в приоритете.
"Нам важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя особенными, чтобы другие могли на них равняться", — сказали в представительстве Минобороны.
"На жилищную субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом либо вложить деньги в строящиеся объекты. Кроме того, они могут добавить материнский капитал, чтобы улучшить свои жилищные условия", — сообщила глава Оренбургского отдела "Центррегионжилье" Факия Алмакаева.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.