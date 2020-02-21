Прототипы "летающих гранатометов" — беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Квадро-1400" и "Барражирующая труба" показали белорусские оружейники. Сообщается, что предназначение ударных беспилотников — поражение легкобронированных целей противника.

"Основным средством поражения техники является ручной противотанковый гранатомет РПГ‑26. Аппараты выпускаются в нескольких вариантах. Один из них имеется поворотное устройство, которое позволяет при прицеливании изменять угол наклона боеприпаса до 90 градусов", — рассказал об устройстве техники КБ "Дисплей" Александр Вильчиков.