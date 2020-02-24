Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
"Китай считается одним из главных потенциальных покупателей Су-57. Более того, два китайских истребителя J-11B и J-16 были созданы Шэньянской авиастроительной корпорацией на основе российского Су-27. А Су-57, относящийся к следующему поколению, его заменяет", — пишет издание Military Watch.
Китайский конструктор Ван Юнцина, говорит о том, что Китай заинтересован в Су-57. Приобретение этого истребителя, по его убеждению, позволит исследовать самолет. Такой анализ позволит усовершенствовать китайские крылатые машины.
Китайские эксперты отмечают, что у российского и китайского истребителя разные возможности, соединив которые, можно создать исключительный самолет.
Например, считают в КНР, J-20 имеет суперсовременную авионику, почти идеальные стелс-возможности. Что касается Су-57, то это — истребитель с повышенной маневренностью и рядом уникальных технологий, он имеет хорошие ударные функции и способен нести внушительный арсенал.
"Это позволяет Су-57 выступать в качестве эффективного морского ударного истребителя, дополняя возможности J-20 как специального истребителя для достижения превосходства в воздухе. Разработка вариантов Су-57 для авианосцев также может быть интересна военно-морскому флоту", — говорится в публикации Military Watch.
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