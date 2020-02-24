Китай создает симбиоз Су-57 и J-20

Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.

"Китай считается одним из главных потенциальных покупателей Су-57. Более того, два китайских истребителя J-11B и J-16 были созданы Шэньянской авиастроительной корпорацией на основе российского Су-27. А Су-57, относящийся к следующему поколению, его заменяет", — пишет издание Military Watch.

Китайский конструктор Ван Юнцина, говорит о том, что Китай заинтересован в Су-57. Приобретение этого истребителя, по его убеждению, позволит исследовать самолет. Такой анализ позволит усовершенствовать китайские крылатые машины.

Объединить преимущества

Китайские эксперты отмечают, что у российского и китайского истребителя разные возможности, соединив которые, можно создать исключительный самолет.

Например, считают в КНР, J-20 имеет суперсовременную авионику, почти идеальные стелс-возможности. Что касается Су-57, то это — истребитель с повышенной маневренностью и рядом уникальных технологий, он имеет хорошие ударные функции и способен нести внушительный арсенал.