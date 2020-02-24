МВД начнет искать преступников по татуировкам и походке

Камеры видеонаблюдения научат определять преступников по походке и татуировкам. Система разрабатывается специалистами МВД.

В России разрабатывается Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ), которая позволит правоохранителям распознавать не только лица преступников, но также определять личности подозреваемых по походке, татуировкам, радужке глаз. Предполагается, что система будет связана с другими ведомствами.

Сообщается, как ФИСБУ будет определять предполагаемого злоумышленника. Специалисты после сбора улик с места преступления будут помещать их в систему. Искусственный интеллект приступит к анализу, а затем выдаст имена предполагаемых преступников.

"Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам", -рассказал глава Русского биометрического общества Данила Николаев.

Систему планируют запустить в Москве на средства из бюджета. Правозащитники утверждают, что государство имеет право использовать камеры наблюдения и другие цифровые технологии на улицах города.