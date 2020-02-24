В России создают "оружие будущего"

Президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжается программа модернизации армии и флота. Для этого разрабатываются новейшие системы вооружения для дальнейшего укрепления потенциала стратегических сил. Модернизация затронет все рода войск.

"Оружие будущего"

Лазерные установки,

гиперзвуковые комплексы,

высокоточные системы, —

все это президент назвал "оружием будущего".

По словам Путина, ряд систем прошел испытания, несколько образцов новейшей военной техники проходят этап постановки на боевое дежурство.

Президент особо подчеркнул, что указанные системы — средства обеспечения безопасности России, которые будут эффективными в долгосрочной перспективе.