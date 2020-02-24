Президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжается программа модернизации армии и флота. Для этого разрабатываются новейшие системы вооружения для дальнейшего укрепления потенциала стратегических сил. Модернизация затронет все рода войск.
все это президент назвал "оружием будущего".
По словам Путина, ряд систем прошел испытания, несколько образцов новейшей военной техники проходят этап постановки на боевое дежурство.
Президент особо подчеркнул, что указанные системы — средства обеспечения безопасности России, которые будут эффективными в долгосрочной перспективе.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.