"Глобальность контроля": чем ракетная оборона РФ лучше американской

"Глобальность контроля" — преимущество, которое есть у российской системы ракетного предупреждения. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Звезда" главный конструктор СПРН, глава МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Наша система характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля. Американская по этому признаку уступает нашей", — рассказал конструктор.

Впрочем, и у американской системы есть плюсы. СПРН России немного отстает во времени, но только за счет того, что американцы разместили компоненты своего комплекса на территории Великобритании и Гренландии. Но это незначительное отставание.

"В целом СПРН РФ отвечает современным вызовам", — подчеркнул Боев.

Состав СПРН многослоен

Главная задача СПРН — заранее сообщить командованию о запуске баллистических ракет со стороны предполагаемого противника. На это направлена работа: