"Глобальность контроля" — преимущество, которое есть у российской системы ракетного предупреждения. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Звезда" главный конструктор СПРН, глава МАК "Вымпел" Сергей Боев.
"Наша система характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля. Американская по этому признаку уступает нашей", — рассказал конструктор.
Впрочем, и у американской системы есть плюсы. СПРН России немного отстает во времени, но только за счет того, что американцы разместили компоненты своего комплекса на территории Великобритании и Гренландии. Но это незначительное отставание.
"В целом СПРН РФ отвечает современным вызовам", — подчеркнул Боев.
Главная задача СПРН — заранее сообщить командованию о запуске баллистических ракет со стороны предполагаемого противника. На это направлена работа:
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