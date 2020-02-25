The National Interest: Россия и без авианосцев сильна

Россия — великая сухопутная держава, которой не нужны авианосцы. Этот факт констатирует специализированное издание The National Interest.

Несмотря на то что Россия пока оставляет свои планы по созданию авианосцев на бумаге, она является страной, обладающей самым мощным флотом — подводным.

"Российские субмарины являются одними из лучших мире и останутся основной боевой силой российского флота", — пишет The National Interest.

Журнал обращает внимание и на то, что России вовсе не обязательно иметь авианесущие корабли, она и без них имеет большое влияние на Европу, особенно средиземноморские страны.

Бревно в глазу США

Между тем США хвалятся своими авианосцами. Однако сами же и признают, что у большинства из них — большие проблемы.

Как писала "Правда.Ру" ранее, у американского ядерного авианосца нового поколения Gerald R. Ford не работают системы, которые должны "видеть и слышать" направленные на него угрозы. Средства радиолокационной борьбы не справляются со своими задачами, связь с другими кораблями, как показали недавние испытания, также оставляет желать лучшего.