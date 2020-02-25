Опасения США усиливаются: Китай совершает военную революцию

Американцам не дают покоя военные разработки Китая, пишет японское издание Yahoo News Japan.

Автор статьи, посвященной новому вооружению КНР, пишет о том, что американские высокопоставленные лица с опаской смотрят на Восток. В частности, он напоминает слова вице-президент США Майка Пенса, сказанные два года назад.

"Правительство Китая отдает приоритет тому, чтобы получить военное превосходство над США на суше, в море, воздухе и космическом пространстве", — отметил он.

Через год Пентагон опубликовал доклад "Военная мощь Китая", в котором отмечалось, что Поднебесная вооружает армию самыми продвинутыми системами.

"Некоторое оружие уже превосходит иностранных конкурентов", — сказано в документе.

Искусственный интеллект в приоритете

Японское издание констатирует что в 2020 году китайский оборонпром сделает акцент на искусственный интеллект. В США к этому относятся с опаской и желают предотвратить ситуации, при которых у потенциального противника будет оружие, которого нет у Пентагона.