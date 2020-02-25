Суворовцы Перми показали министру обороны РФ Сергею Шойгу робота собственной разработки. Электронный аппарат, который назвали "робот-биатлон", создали в учебном корпусе. Там есть интерактивный тир и классы:
Суворовцы показали свою разработку. "Робот-биатлон" может самостоятельно распознавать трассу и перемещается с высокой скоростью. Кроме того, он прекрасно стреляет.
"Пермские суворовцы учатся не только собирать роботов, но и программировать их. К примеру, юные конструкторы представили министру обороны новую разработку — "робот-биатлон" с манипулятором и системой распознавания трассы способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять. Сергей Шойгу также осмотрел условия проживания суворовцев в новом спальном корпусе, строительство которого завершили в конце 2019 года", — рассказали в Минобороны.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.