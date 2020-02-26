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Опять мультики: в США показали уничтожение "Арматы" новыми вертолетами

Силовые структуры » Министерство обороны

В ролике, выпущенном американской компанией BellFlight, показаны гипотетические возможности нового вертолета Bell 360 Invictus.

Мультфильм компании BellFlight про уничтожение российской "Арматы"

На мультипликационных кадрах демонстрируется группа новых винтокрылых машин следующего поколения Bell 360 Invictus. Они поражают бронетехнику противника.

Видео показывает боевой вылет вертолетов, которые должны поразить неприятеля. Его роль играет модель бронетехники, очень напоминающая российскую "Армату". Кроме того, анимация демонстрирует эффективное уклонение от огня систем противовоздушной обороны "Игла-С" или "Верба".

"Будущий бой требует повышенного радиуса действия, скорости, ловкости и убойной мощи. Bell 360 Invictus обеспечит потребности армии США в перспективной ударно-разведывательной авиации", — заявляет компания-создатель данного продукта.

Это не первый подобный ролик. Компании, производящие технику для Пентагона, предпочитают использовать технику, похожую на российскую, в качестве моделей для уничтожения.

В подобных видео использовали имитации

  • ЗРК С-400;
  • истребителя Су-35;
  • вертолета Ка-52.
Темы сша видео новый вертолет
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