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Вербовщик "Правого сектора"* Пирожок осужден в Москве на 4 года

Силовые структуры » МВД

Вербовщик запрещенного в России "Правого сектора"* Игорь Пирожок получил четыре года колонии общего режима за помощь украинским силовикам в Донбассе.

"Пирожок признан виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации и оправдании террористической деятельности", — сообщает УФСБ по Москве и Московской области.

В ведомстве отметили, что Игорь Пирожок признан виновным, частично признал вину, но не станет комментировать детали.

Кто такой и за что осудили

Игорь Пирожок — подданный Украины. Его задержали в столице России весной прошлого года. Следствие располагает данными, что в 2014 году, в самом начале украинского кризиса, он под именем Романа Чирка стал активистом запрещенной в России организации "Правый сектор".

Осужденный взял на себя обязанности пропагандиста: распространял информацию об экстремистской организации и привлекал новых бойцов в отряды.

*"Правый сектор" — запрещенная в РФ организация.

Темы срок приговор игорь пирожок правый сектор
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Вербовщик "Правого сектора"* Пирожок осужден в Москве на 4 года
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