Эксперт объяснил, почему в США заговорили о субмаринах РФ

Глава Европейского командования США Тод Уолтерс заявил, что Россия в минувшем году серьезно увеличила численность своего подводного флота.

"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила, в том числе, и на операции при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ", — сказал Уолтерс.

Просто так в США ничего не делается

Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что это сказано не просто так, а, скорее всего, для того, чтобы получить финансирование на программы по развитию американского военного флота.

"Такого рода заявления всегда делаются с какой-то целью. У американцев сейчас идут корректировки военных программ по подводным лодкам (типов) Virginia и Columbia. Изменяется их целевое назначение, Columbia должна будет получить новые баллистические ракеты Trident II версия D5 и ракеты, которые в будущем, возможно, понесут гиперзвуковые планирующие блоки. Во всяком случае, программа под это идет. Те (подлодки) Virginia, которые сейчас спускаются со стапелей, тоже подвергаются доработкам, увеличивается их арсенал. И все эти затратные программы должны чем-то оправдываться", — отметил Алексей Леонков.

Что касается заявлений об активности российских субмарин, то в этом нет ничего удивительного. Так проходит нормальная работа флота.