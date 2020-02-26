В МВД заявили о нехватке средств на борьбу с IT-преступностью

Министерству внутренних дел не хватает денег на борьбу с IT-преступностью. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, министерство учитывает стремительно развивающиеся методы киберпреступников, создает программы противодействия, но для эффективности потребуются новые вложения.

"Учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно. Новые подразделения должны быть не только укомплектованы высокопрофессиональными кадрами, но и оснащены современным высокотехнологическим оборудованием. Для чего понадобятся значительные бюджетные средства", — сказал Колокольцев.

По данным Министерства, в прошлом году было зарегистрировано 294,4 тысячи киберпреступлений. Это почти на 70% больше предыдущего отчетного периода.