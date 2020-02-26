Эксперт о системах ПРО США: Пентагон преувеличивает свои возможности

В сентябре прошлого года американские системы ПРО не сумели отразить атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Недавно американский генерал, глава Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил о несовершенстве противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО) Соединенных Штатов.

Этому есть объяснение, считает военный эксперт Айтеч Бижев, который прокомментировал ситуацию в интервью газете "Взгляд".

"ПВО и ПРО должны быть слаженной системой, которой американцы не уделяли должного внимания. США вообще свойственно преувеличивать мощь своего оружия. Если сравнивать системы противоракетной и противовоздушной обороны РФ со странами НАТО, то очевидно, что такой ПВО, как у нас, в мире больше ни у кого нет", — сказал специалист.

Это — результат того, что СССР и Россия создали такую систему ПРО и ПВО, которая действует на разной глубине. Соединенные Штаты этот момент опустили, и теперь их ПВО не может сбивать, например, беспилотники.

"Именно по этой причине мы видели провал систем ПРО и ПВО США в Ираке и Саудовской Аравии. Беспилотники летят на малой высоте, с небольшой скоростью, у них малая отражающая поверхность. Такие аппараты, безусловно, представляют угрозу, но российские инженеры оборонно-промышленного комплекса сумели решить эту проблему. А США понадеялись на свои суперсовременные комплексы. Им вообще свойственно преувеличивать мощь своего оружия. Возможно, где-то проявили беспечность", — констатировал Бижев.

Ранее "Правда.Ру" писала о новой суперпушке США.