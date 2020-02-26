Под Петербургом развернуто рекордное количество систем С-400

Под Санкт-Петерургом, в поселке Стекольный развернут самый большой полк зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Об этом рассказал командир 2-й дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Олег Поликарпов.

"Дивизия находится на острие у самых западных рубежей нашей родины, поэтому первостепенная задача — прикрыть воздушное пространство вдоль государственной границы. 1490-й гвардейский зенитно-ракетный полк, который сегодня перевооружился на С-400 — один из самых больших. Он четырехдивизионного состава, другого такого в стране больше нет, — военачальник.

Поселок Стекольный расположен в лесах Ленинградской области. Зенитный полк, который там развернут, является одним из шести в регионе, эксплуатирующих "Триумфы".

Всего в России 26 полков ПВО, обладающих С-400. Сюда входят в том числе зенитный полк на российской базе в сирийском Хмеймиме.