Под Санкт-Петерургом, в поселке Стекольный развернут самый большой полк зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Об этом рассказал командир 2-й дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Олег Поликарпов.
"Дивизия находится на острие у самых западных рубежей нашей родины, поэтому первостепенная задача — прикрыть воздушное пространство вдоль государственной границы. 1490-й гвардейский зенитно-ракетный полк, который сегодня перевооружился на С-400 — один из самых больших. Он четырехдивизионного состава, другого такого в стране больше нет, — военачальник.
Поселок Стекольный расположен в лесах Ленинградской области. Зенитный полк, который там развернут, является одним из шести в регионе, эксплуатирующих "Триумфы".
Всего в России 26 полков ПВО, обладающих С-400. Сюда входят в том числе зенитный полк на российской базе в сирийском Хмеймиме.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.